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19.08.2026 06:37:00
Medical Care Technologies: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Medical Care Technologies stellte am 17.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Medical Care Technologies in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 33.33 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0.2 Millionen USD im Vergleich zu 0.3 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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