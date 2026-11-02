MediaTek stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

MediaTek hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 17.50 TWD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MediaTek 15.84 TWD je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18.27 Prozent auf 168.06 Milliarden TWD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 142.10 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 16.63 TWD gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 164.89 Milliarden TWD geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.ch