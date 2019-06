Mediagrif annonce les résultats de son exercice financier 2019

TSX : MDF

Faits saillants :

Revenus de 83,1 millions $ en hausse de 2,7 %;

BAIIA ajusté 1 de 20,7 millions $ incluant des charges non-récurrentes de 1,9 million $;

de 20,7 millions $ incluant des charges non-récurrentes de 1,9 million $; Flux de trésorerie générés par les activités opérationnelles de 12,7 millions $;

La Société recentre ses opérations et annonce la mise en vente des places de marchés B2C, LesPAC, Jobboom & Réseau Contact;

Résultat net ajusté2 de 9,5 millions $ excluant une charge non monétaire net des impôts y afférents de 35,1 millions $.

Évènement subséquent :

Le 11 juin 2019, la Société a annoncé la vente de sa filiale Réseau LesPAC Inc. un chef de file en annonces classées au Québec, à Trader Corporation. La transaction s'est élevée à 19 millions $, payable en espèces, sous réserve des ajustements usuels.

Dividende trimestriel :

Déclaration du dividende trimestriel de 0,10 $ par action payable le 15 juillet 2019 aux actionnaires inscrits le 2 juillet 2019.

LONGUEUIL, QC, le 11 juin 2019 /CNW Telbec/ - Technologies Interactives Mediagrif Inc. (TSX: MDF), un leader canadien des technologies de l'information, annonce aujourd'hui les résultats de son exercice financier 2019. Sauf indication contraire, tous les montants sont en dollars canadiens.

RÉSULTATS SOMMAIRES CONSOLIDÉS











Trois mois terminés les 31 mars Exercices terminés les 31 mars

2019 2018 2019 2018 (en milliers de dollars canadiens sauf les données par action -

non audités et non examinés par les auditeurs indépendants) $ $ $ $ Revenus 20 809 20 479 83 082 80 937 BAIIA ajusté1 3 509 5 620 20 672 23 372 Résultat d'exploitation 1 798 3 427 13 279 14 924 Dépréciation d'actifs détenus en vue de la vente, déduction faite des impôts y afférents (35 100) - (35 100) - Charge d'impôts sur le résultat reliée à la réforme fiscale américaine - - - (1 357) Résultat net (34 142) 2 099 (25 641) 7 177 Résultat net ajusté2 958 2 099 9 459 8 534 Résultat ajusté par action2 (de base et dilué) 0,06 0,14 0,64 0,57 Résultat par action (de base et dilué) (2,30) 0,14 (1,73) 0,48 Nombre moyen pondéré d'actions en circulation de base et dilué (en milliers) 14 849 14 849 14 849 14 870

1 Voir le rapprochement du BAIIA ajusté et du résultat net ainsi que la section « À propos de Technologies Interactives Mediagrif Inc. »

2 Voir le rapprochement du résultat net ajusté et du résultat net ainsi que la section « À propos de Technologies Interactives Mediagrif Inc. »

EXERCICE FINANCIER 2019

Pour l'exercice financier 2019, les revenus ont atteint 83,1 millions $ en hausse de 2,7 % comparativement à 80,9 millions $ au cours de l'exercice 2018.

L'augmentation des revenus est principalement attribuable à l'ajout des revenus de Orckestra d'un montant de 4,2 millions $ pour une période complète de douze mois comparé à une période de neuf mois durant l'exercice financier 2018. De plus, les plateformes InterTrade et BidNet ont poursuivi leur croissance organique ajoutant un montant de 1,2 million $ de revenus au cours de l'exercice 2019.

Ces augmentations de revenus ont été en partie réduites par des revenus moindres au niveau de Jobboom d'un montant total de 1,5 million $ principalement en raison d'ajustements de prix reflétant les conditions du marché alors que ceux de LesPAC et Réseau Contact ont diminué de 0,9 million $ et 0,4 million $ respectivement.

Pour l'année financière 2019, le BAIIA ajusté a totalisé 20,7 millions $ et inclut des charges non récurrentes de 1,9 million $ principalement relié à des indemnités de fins de contrat de travail et de services professionnels.

Recentrage des opérations

Au cours du quatrième trimestre de l'exercice financier 2019, la Société a décidé de rendre disponible à la vente les activités des places de marché B2C représentées par LesPAC, Jobboom et Réseau Contact.

Cette stratégie vise le recentrage des opérations de la Société vers ses domaines d'activités en croissance, principalement les solutions offertes au niveau de la gestion stratégique des approvisionnements et le commerce unifié.

En ligne avec cette stratégie, la Société va tout au cours de l'exercice financier 2020, concentrer ses efforts et investissements dans ces lignes d'affaires en croissance dans le but de saisir les opportunités de marché et de renforcer sa position dans ces mêmes domaines d'activité.

En lien avec la classification des places de marché B2C comme étant disponible à la vente, la Société a comptabilisé, au cours du quatrième trimestre de l'exercice, une charge de dépréciation déduction faite des impôts y afférents d'un montant de (35 099 554 $). Cette charge de dépréciation est sans effet sur la trésorerie.

Résultat net

Le résultat net ajusté2 a totalisé 9,5 millions $ (0,64 $ par action), comparativement à 7,2 millions $ (0,57 $ par action) au cours de l'exercice 2018.

Suite à la décision de rendre disponible à la vente les places de marchés B2C, la Société a inscrit une charge non monétaire net des impôts y afférents de 35,1 millions $ ou (2,36) par action).

QUATRIÈME TRIMESTRE DE L'EXERCICE 2019

Pour le quatrième trimestre de l'exercice 2019, les revenus ont atteint 20,8 millions $, en hausse de 0,3 million $ par rapport au quatrième trimestre de l'exercice 2018. .

Le BAIIA ajusté du quatrième trimestre de l'exercice 2019 a totalisé 3,5 millions $ et tient compte d'éléments non récurrents à titre d'indemnités de départ et de services professionnels pour un montant total de 1,5 million $.

Le résultat net ajusté2 du quatrième trimestre de l'exercice 2019 a totalisé 1,0 million $ (0,06 $ par action) comparativement à 2,1 millions $ (0,14 $ par action) au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2018.

SITUATION DE TRÉSORERIE ET FINANCEMENT

Au cours de l'exercice 2019, les activités opérationnelles ont généré 12,7 millions $ de flux de trésorerie comparativement à 17,9 millions $ au cours de l'exercice 2018.

La Société a utilisé une partie de ces fonds et les fonds disponibles de la facilité de crédit dans le but de défrayer les acquisitions en immobilisations d'un montant de 4,8 millions $ et des remboursements sur la dette à long terme pour un montant de 3,2 millions $ ont également été effectués au cours de l'exercice 2019.

La Société a également versé des dividendes pour un montant de 5,9 millions $ (0,40 $ par action) au cours de l'exercice 2019.

Au 31 mars 2019, la Société disposait de trésorerie et équivalents de trésorerie de 13,3 millions $ ainsi que d'un montant de 55,0 millions $ disponible sur sa facilité de crédit de 80,0 millions $.

DIVIDENDE TRIMESTRIEL

Le conseil d'administration de Mediagrif a déclaré un dividende trimestriel de 0,10 $ par action payable le 15 juillet 2019 aux actionnaires inscrits le 2 juillet 2019.

RAPPROCHEMENT DU BAIIA AJUSTÉ ET DU RÉSULTAT NET

Le BAIIA ajusté correspond au résultat avant intérêts, impôts, amortissements, gain (perte) de change et autres revenus (charges) tel que calculé historiquement par la Société.





Trois mois terminés les 31 mars Exercices terminés les 31 mars en milliers de dollars canadiens non audités et non examinés par les auditeurs indépendants 2019 $ 2018 $ 2019 $ 2018 $









Résultat net (34 142) 2 099 (25 641) 7 177









Perte de valeur sur dépréciation d'actifs 46 581 - 46 581 - Charge (recouvrement) d'impôts sur le résultat (11 327) 1 110 (8 347) 5 814 Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs incorporels 928 864 3 658 3 281 Amortissement des actifs incorporels d'acquisition 817 1 304 3 874 5 093 Amortissement des frais de financement reportés 10 10 40 40 Amortissement de l'avantage incitatif reporté (34) (33) (133) (137) Perte (gain) de change 352 (437) (533) 618 Intérêts sur la dette à long terme et intérêts au titre d'un règlement fiscal, montant net 324 704 1 173 1 487 Perte (gain) sur disposition d'immobilisations corporelles et d'actifs incorporels - (1) - (1)









BAIIA ajusté 3 509 5 620 20 672 23 372

RAPPROCHEMENT DU RÉSULTAT NET ET DU RÉSULTAT NET AJUSTÉ











Trois mois terminés les 31 mars Exercices terminés les 31 mars en milliers de dollars canadiens non audités et non examinés par les auditeurs indépendants 2019 $ 2018 $ 2019 $ 2018 $









Résultat net (34 142) 2 099 (25 641) 7 177









Dépréciation d'actifs détenus en vue de la vente, déduction faite des impôts y afférents - voir note 11 aux états financiers 35 100 - 35 100 -









Charge d'impôts sur le résultat reliée à la réforme fiscale américaine - - - 1 357









Résultat net ajusté 958 2 099 9 459 8 534









Résultat net par action (2,30) 0,14 (1,73) 0,48









Résultat net ajusté par action 0,06 0,14 0,64 0,57

À propos de Technologies Interactives Mediagrif Inc.

Technologies Interactives Mediagrif Inc. (TSX : MDF) est un leader canadien des technologies de l'information, offrant des solutions d'approvisionnement stratégique et de commerce unifié ainsi que des places de marché B2B et B2C. Les solutions de Mediagrif sont utilisées par plusieurs millions de consommateurs et d'entreprises en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde. La Société possède des bureaux au Canada, aux États-Unis, au Danemark, en Ukraine et en Chine. Pour en savoir plus sur Mediagrif, consultez son site Web au www.mediagrif.com ou appelez au 1 877 677-9088.

En plus de fournir des calculs des résultats selon les IFRS, les états des résultats de la Société présentent le résultat d'exploitation, le résultat avant intérêts, impôts, amortissement, gain (perte) de change et autres revenus (charges) (« BAIIA ajusté ») ainsi que le résultat net ajusté comme calcul supplémentaire des résultats. Le résultat d'exploitation, le BAIIA ajusté et le résultat net ajusté ne se veulent pas des calculs devant être considérés comme des substituts aux autres calculs du rendement de l'exploitation établis selon les IFRS. Les IFRS ne donnent pas de sens normalisé à ces calculs qui ne peuvent donc pas être comparés à des calculs semblables utilisés par d'autres entreprises. Le résultat d'exploitation, le BAIIA ajusté et le résultat net ajusté sont présentés dans le but d'aider les investisseurs à établir la capacité de la Société à générer une rentabilité opérationnelle et pour évaluer la performance financière de la Société.

Ce communiqué comprend certains énoncés prospectifs en regard de la Société. Ces énoncés, par leur nature, comportent nécessairement des risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux que la Société avance dans ces énoncés. Nous considérons que ces prévisions sur lesquelles ces énoncés sont fondés sont raisonnables. Cependant, nous tenons à prévenir le lecteur que ces prévisions liées à des événements futurs, dont plusieurs sont indépendants de la volonté de la Société, peuvent se révéler incorrectes, étant donné qu'elles sont soumises à des risques et incertitudes qui ont une incidence sur les activités de la Société. Nous déclinons toute intention ou obligation de mettre à jour ou de revoir tout énoncé prospectif, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf où requis par les législations en valeurs mobilières en vigueur. Sauf indication contraire, tous les montants sont en dollars canadiens.

Les états financiers consolidés audités et les notes afférentes, ainsi que le rapport de gestion sont disponibles sur le site de la Société au www.mediagrif.com et ont été déposés sur le site SEDAR au www.sedar.com.

SOURCE Technologies Interactives Mediagrif Inc.