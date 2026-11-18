Mediaco A hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.11 USD gegenüber -0.220 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 19.21 Prozent auf 28.6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 35.4 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.ch