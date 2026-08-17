Mediaco A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Mediaco A hat am 14.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.10 USD gegenüber -0.110 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8.70 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 34.0 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 31.3 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch