MediaAlpha A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

MediaAlpha A hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.46 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.260 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22.66 Prozent auf 376.0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 306.5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch