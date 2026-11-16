Media Sentiment gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Media Sentiment hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Umsatzseitig wurden 0.1 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Media Sentiment 0.1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch