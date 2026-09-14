Media Research Institute,Inc Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Media Research Institute,Inc Registered präsentierte in der am 11.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -108.42 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Media Research Institute,Inc Registered ein EPS von -23.520 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Media Research Institute,Inc Registered im vergangenen Quartal 167.9 Millionen JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9.49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Media Research Institute,Inc Registered 185.5 Millionen JPY umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 126.38 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 177.01 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 1.63 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6.30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Media Research Institute,Inc Registered einen Umsatz von 1.54 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch