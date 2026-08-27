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27.08.2026 06:37:00
Media Prima Bhd präsentierte Quartalsergebnisse
Media Prima Bhd hat am 26.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Im abgelaufenen Quartal hat Media Prima Bhd 184.6 Millionen MYR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 17.00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 222.5 Millionen MYR umgesetzt worden.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.010 MYR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.020 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 780.19 Millionen MYR, gegenüber 857.01 Millionen MYR im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 8.96 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.ch
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