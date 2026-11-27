Media Prima Bhd hat am 25.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Media Prima Bhd in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 6.43 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 186.1 Millionen MYR. Im Vorjahresviertel waren 198.9 Millionen MYR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch