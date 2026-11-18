Erstmals seit Gründung baut Media Pioneer neben Berlin einen zweiten Standort auf. In Frankfurt entsteht ab sofort eine Pioneer-Redaktion für unabhängigen und werbefreien Wirtschafts-, Finanz- und Kapitalmarktjournalismus. Zusätzlich weitet das Unternehmen seine Community-Formate ausserhalb Berlins aus und schafft neue Angebote für finanzielle Bildung. Das neue Eigenkapital fliesst zunächst in den Aufbau des Teams in Frankfurt und der digitalen Infrastruktur.



Grösstes Investitionsprojekt der Unternehmensgeschichte



Die Finanzierungsrunde ist Teil des grössten Investitionsprojekts der Unternehmensgeschichte. Bis 2031 investiert Media Pioneer insgesamt mehr als 40 Millionen Euro in die Geschäftsbereiche Journalismus, Community und Education am Standort Frankfurt. Neben dem neuen Eigenkapital tragen eine Bankfinanzierung und der eigene operative Cashflow das Vorhaben.



Herzstück des Projekts ist der Bau von The Pioneer Three, nach The Pioneer One und The Pioneer Two das dritte Schiff der Medienflotte des Unternehmens. Der Bau des Schiffes beginnt 2027. Ab 2028 soll die Pioneer Three auf dem Main in Betrieb gehen und die journalistischen, Bildungs- und Community-Angebote an einem Ort bündeln.



Leserinnen und Leser investieren zum dritten Mal in unabhängigen Journalismus



Mit dieser Finanzierungsrunde beteiligt Media Pioneer zum dritten Mal seit Gründung Leserinnen und Leser am Unternehmen. Bereits 2020 und 2022 hat das Unternehmen Leseraktien ausgegeben.



Durch die anstehende Kapitalerhöhung steigt der Anteil der Leseraktionärinnen und Leseraktionäre am Unternehmen von knapp 15 auf 25 Prozent. Wie in den bisherigen Finanzierungsrunden überstieg die Nachfrage das verfügbare Aktienangebot.



Paul Horlacher, CEO / Vorstand Media Pioneer: „Mit dem Schritt nach Frankfurt bauen wir auf unserer Wirtschaftskompetenz auf und reagieren auf den wachsenden Bedarf an Finanzjournalismus und finanzieller Bildung. Dass unsere Leserinnen und Leser diesen Schritt als Aktionäre mittragen, ist für uns Vertrauensbeweis und Auftrag zugleich.“



Gabor Steingart, Gründer Media Pioneer und Herausgeber The Pioneer: „Vier von fünf Deutschen haben bisher keinen Anteil am Produktivvermögen ihres Landes. Unsere Leseraktionäre zeigen, wie es anders geht: Sie sind Mitgestalter und Miteigentümer. Wer in Media Pioneer investiert, beteiligt sich an genau der Investitionskultur, die The Pioneer in Deutschland stärken will. Der Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung.“



Über Media Pioneer

Media Pioneer wurde 2018 gegründet und zählt heute zu den führenden digitalen Medienunternehmen für Politik, Wirtschaft und Finanzen im deutschsprachigen Raum. Mit der Medienmarke The Pioneer erreicht das Unternehmen heute knapp 80.000 zahlende Abonnentinnen und Abonnenten und finanziert seinen Journalismus ausschliesslich durch digitale Abonnements. Neben Gründer Gabor Steingart und Axel Springer sind auch Leserinnen und Leser am Unternehmen beteiligt.



Zum publizistischen Angebot gehören journalistische Briefings, Podcasts, Live-Formate und Veranstaltungen. Mit seinen Medienschiffen verbindet The Pioneer unabhängigen Journalismus, persönliche Begegnungen und neue Formen des Dialogs. Hauptsitz des Unternehmens ist Berlin.



Pressekontakt

Selma Sondern

presse@mediapioneer.com

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