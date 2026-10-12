Media Kobo legte Quartalsergebnis vor

Media Kobo hat am 09.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 33.40 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -31.040 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 13.09 Prozent auf 391.2 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 450.1 Millionen JPY gelegen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 66.610 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren -50.210 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 13.95 Prozent auf 1.61 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.87 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch