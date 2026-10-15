MEDIA DO vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

MEDIA DO hat am 14.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 24.95 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 33.51 JPY je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 31.24 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12.17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MEDIA DO einen Umsatz von 27.85 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch