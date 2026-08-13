Medi Lifestyle: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Medi Lifestyle hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Mit einem Umsatz von 0.0 Millionen SGD, gegenüber 0.2 Millionen SGD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 86.36 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch