Medi-Caps: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Medi-Caps hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.07 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1.460 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Medi-Caps im vergangenen Quartal 57.7 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 186.93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Medi-Caps 20.1 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch