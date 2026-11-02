Medi Assist Healthcare Services vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Medi Assist Healthcare Services hat am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 2.88 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Medi Assist Healthcare Services 1.13 INR je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 2.42 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Medi Assist Healthcare Services 2.33 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch