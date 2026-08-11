Medi Assist Healthcare Services: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Medi Assist Healthcare Services veröffentlichte am 08.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 3.71 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3.18 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 2.37 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.91 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch