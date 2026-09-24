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24.09.2026 06:37:00
Medco Energi Internasional verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Medco Energi Internasional hat am 21.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 148.89 IDR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 13.19 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 37.23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9’527.92 Milliarden IDR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13’075.13 Milliarden IDR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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