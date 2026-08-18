Medbase übernimmt Mehrheit an Westschweizer Zahnarztgruppe Ardentis

Zürich/Lausanne (awp) - Die Migros-Tochter Medbase baut ihr Geschäft mit Zahnarztpraxen in der Westschweiz aus. Der Gesundheitsdienstleister übernimmt die Mehrheit an der Ardentis Cliniques Dentaires mit ihren 20 Kliniken in der Romandie.

Verkäufer ist die britische Beteiligungsgesellschaft Columna Capital, wie diese am Dienstag mitteilte. Finanzielle Einzelheiten der Transaktion wurden nicht genannt. Der Abschluss der Übernahme erfolgte bereits am vergangenen Freitag.

Das Management von Ardentis beteiligt sich den Angaben zufolge weiter am Unternehmen und behält einen bedeutenden Minderheitsanteil. Die beiden Co-Chefs Mark Bischof und Yves Corthésy bleiben an Bord. Ardentis soll auch unter dem neuen Mehrheitseigentümer operativ eigenständig bleiben.

Medbase will mit der Übernahme insbesondere sein Zahnmedizin-Geschäft in der Westschweiz ausbauen. Zur Gruppe gehört bereits die Kette Zahnarztzentrum.ch. "Wir betrachten die Zahnmedizin als wichtigen Bestandteil der medizinischen Grundversorgung", wird Medbase-Chef Marcel Napierala zitiert. Ardentis verfüge über attraktive Standorte in Städten und sei in der Westschweiz stark verankert.

70'000 Patienten

Ardentis wurde 1993 gegründet und betreibt heute 20 Zahnarztkliniken vor allem an städtischen Standorten in der Romandie. Die Gruppe beschäftigt rund 450 Mitarbeitende und behandelt nach eigenen Angaben etwa 70'000 Patientinnen und Patienten pro Jahr.

Columna Capital war Ende 2019 bei Ardentis eingestiegen. Danach wurde das Netz von 12 auf 20 Standorte ausgebaut. Insgesamt kamen durch Neueröffnungen, Übernahmen und die Übernahme von Patientenbeständen 15 Einheiten hinzu.

Medbase gehört zur Migros-Gruppe und betreibt schweizweit rund 190 medizinische Zentren, Psychotherapiepraxen, Apotheken und Zahnzentren. Für die Gruppe arbeiten mehr als 4400 Gesundheitsfachkräfte. Seit dem 1. April gehört sie vollständig dem Migros-Genossenschafts-Bund (MGB).

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