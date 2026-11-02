Medartis-Aktie stärker: Wachstumsprognose für das Gesamtjahr erhöht

Das Orthopädieunternehmen dürfte sein erst im August erhöhtes Umsatzziel übertreffen.

Das US-Geschäft habe seit der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen weiter an Dynamik gewonnen, teilte Medartis am Montag mit. Bis Ende Oktober seien bereits mehr als 2000 Eingriffe mit der Daumensattelgelenkprothese Touch durchgeführt worden. Für das Gesamtjahr erwartet das Unternehmen nun rund 3000 Eingriffe. Im August hatte Medartis seine Prognose von ursprünglich 1200 auf 1800 Touch-Einheiten angehoben.

Sollte die aktuelle Nachfrage anhalten, dürfte das organische Kernumsatzwachstum zu konstanten Wechselkursen die bisherige Zielspanne von 17 bis 19 Prozent übertreffen, so die Meldung. Diese hatte Medartis im August von zuvor 16 bis 18 Prozent erhöht. Die höheren Umsätze dürften die Kern-EBITDA-Marge in diesem Fall an das obere Ende der bisherigen Prognose "im hohen Zehnprozentbereich" bringen.

Ausserhalb der USA entwickeln sich laut Medartis sowohl das Endoprothetik- als auch das Osteosynthese-Geschäft weiterhin gut, angeführt von der EMEA-Region. Die Ergebnisse für das Gesamtjahr 2026 will der Hersteller und Anbieter von Medizinprodukten am 2. März 2027 veröffentlichen.

Im Schweizer Handel klettert die Medartis-Aktie zeitweise umn 7,11 Prozent auf 104,00 Franken.

an/hr

Basel (awp)