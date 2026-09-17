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Medartis Aktie 38620023 / CH0386200239

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Zukauf 17.09.2026 13:45:00

Medartis-Aktie mit Plus: übernimmt US-Ausbildungszentrum M.A.R.C. Institute

Medartis-Aktie mit Plus: übernimmt US-Ausbildungszentrum M.A.R.C. Institute

Medartis übernimmt mit dem M.A.R.C. Institute sein erstes Ausbildungszentrum in den USA.

Medartis
83.90 CHF 1.35%
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Medartis übernimmt das Miami Anatomical Research Center (M.A.R.C. Institute) in Doral im US-Staat Florida. Das Basler Medizinaltechnikunternehmen etabliert damit sein erstes Ausbildungszentrum in den USA, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag hiess. Das Institut zählt zu den weltweit grössten Einrichtungen für chirurgische Weiterbildung und Bioskills-Forschung.

Medartis übernimmt Ausbildungszentrum in Florida

Das Zentrum verfügt über 36 voll ausgestattete Operationsplätze und kann bis zu 140 Teilnehmer gleichzeitig ausbilden. Es wurde 2008 von Chirurgen gegründet und liegt rund 15 Minuten vom Miami International Airport entfernt. Das Institut wird unter seinem bisherigen Namen und vom bisherigen Team weitergeführt. Finanzielle Angaben machte Medartis keine.

Investitionen in Modernisierung geplant

Medartis plant Investitionen in die Modernisierung des Zentrums. Universitäten, medizinische Fachgesellschaften und andere Dritte können die Einrichtung weiterhin für eigene Fortbildungs- und Forschungsprogramme buchen. Das M.A.R.C. Institute ist zudem in Brasilien aktiv und unterhält Standorte in São Paulo, Rio de Janeiro und Curitiba.

Die Medartis-Aktie gewinnt an der SIX zeitweise 1,45 Prozent auf 84,20 CHF.

Basel (awp)

Weitere Links:

Medartis setzt Wachstumskurs 2025 fort - Übernahme von Cadskills

Bildquelle: medartis AG
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