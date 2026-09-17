Medartis Aktie 38620023 / CH0386200239
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17.09.2026 13:45:00
Medartis-Aktie mit Plus: übernimmt US-Ausbildungszentrum M.A.R.C. Institute
Medartis übernimmt mit dem M.A.R.C. Institute sein erstes Ausbildungszentrum in den USA.
Medartis übernimmt Ausbildungszentrum in Florida
Das Zentrum verfügt über 36 voll ausgestattete Operationsplätze und kann bis zu 140 Teilnehmer gleichzeitig ausbilden. Es wurde 2008 von Chirurgen gegründet und liegt rund 15 Minuten vom Miami International Airport entfernt. Das Institut wird unter seinem bisherigen Namen und vom bisherigen Team weitergeführt. Finanzielle Angaben machte Medartis keine.
Investitionen in Modernisierung geplant
Medartis plant Investitionen in die Modernisierung des Zentrums. Universitäten, medizinische Fachgesellschaften und andere Dritte können die Einrichtung weiterhin für eigene Fortbildungs- und Forschungsprogramme buchen. Das M.A.R.C. Institute ist zudem in Brasilien aktiv und unterhält Standorte in São Paulo, Rio de Janeiro und Curitiba.
Die Medartis-Aktie gewinnt an der SIX zeitweise 1,45 Prozent auf 84,20 CHF.
Basel (awp)
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