Medalist Diversified REIT vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Medalist Diversified REIT hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2.85 USD. Im Vorjahresviertel waren -0.330 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Medalist Diversified REIT in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 74.91 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0.7 Millionen USD im Vergleich zu 2.8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch