Medacta: Schulterarthroplastiken mit Operationsplattform Nextar erfolgreich

Castel San Pietro (awp) - Das Tessiner Orthopädieunternehmen Medacta berichtet über einen Erfolg mit seiner Augmented-Reality-basierten Operationsplattform Nextar. Die ersten Operationen von umgekehrten Schulterarthroplastiken mit Hilfe dieser Plattform seien erfolgreich durchgeführt worden, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Mit der Nextar-Plattform für Schultern sei das Ersetzen kompletter Schultern effizienter und präziser, so Medacta. Die erwähnten Operationen wurden am Engeriedspital in Bern sowie am Dartmouth-Hitchcock Medical Center (DHMC) in Lebanon im US-Staat New Hampshire durchgeführt.

cf/