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05.11.2026 18:00:37
Medacta-Aktie: Umsatz- und Margenwarnung für 2026
Der Tessiner Medizintechnikkonzern Medacta hat seine Prognosen für das laufende Geschäftsjahr gesenkt.
Auch bei der Profitabilität wird das Unternehmen vorsichtiger. Die bereinigte EBITDA-Marge soll währungsbereinigt nun ungefähr auf dem Niveau von 2025 liegen. Zuvor hatte Medacta eine Verbesserung um etwa 50 Basispunkte in Aussicht gestellt.
Als Grund für die Prognosesenkung nennt Medacta die schwächere Entwicklung des US-Gesundheitsmarktes. Die nach dem ersten Halbjahr erwartete Erholung in der zweiten Jahreshälfte sei ausgeblieben. Die Gewinnung neuer Kunden in den USA verlaufe allerdings weiterhin im Rahmen der Erwartungen.
An den mittelfristigen Zielen für 2024 bis 2027 hält Medacta fest. Demnach soll der Umsatz zu konstanten Wechselkursen jährlich um durchschnittlich 12 bis 15 Prozent wachsen. Gleichzeitig wird gegenüber 2025 eine schrittweise Verbesserung der bereinigten EBITDA-Marge angestrebt.
awp-robot/ls
Castel s. Pietro (awp)
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Nachrichten zu Medacta
Analysen zu Medacta
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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