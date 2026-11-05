Medacta-Aktie: Umsatz- und Margenwarnung für 2026

Neu erwartet das Unternehmen ein Umsatzwachstum von rund 9 Prozent zu konstanten Wechselkursen, wie es am Donnerstagabend mitteilte. Bisher war Medacta von einem Plus von 10 bis 14 Prozent ausgegangen.

Auch bei der Profitabilität wird das Unternehmen vorsichtiger. Die bereinigte EBITDA-Marge soll währungsbereinigt nun ungefähr auf dem Niveau von 2025 liegen. Zuvor hatte Medacta eine Verbesserung um etwa 50 Basispunkte in Aussicht gestellt.

Als Grund für die Prognosesenkung nennt Medacta die schwächere Entwicklung des US-Gesundheitsmarktes. Die nach dem ersten Halbjahr erwartete Erholung in der zweiten Jahreshälfte sei ausgeblieben. Die Gewinnung neuer Kunden in den USA verlaufe allerdings weiterhin im Rahmen der Erwartungen.

An den mittelfristigen Zielen für 2024 bis 2027 hält Medacta fest. Demnach soll der Umsatz zu konstanten Wechselkursen jährlich um durchschnittlich 12 bis 15 Prozent wachsen. Gleichzeitig wird gegenüber 2025 eine schrittweise Verbesserung der bereinigten EBITDA-Marge angestrebt.

awp-robot/ls

Castel s. Pietro (awp)