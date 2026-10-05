Medacta-Aktie steigt: Konzern ernennt Riccardo Fava zum IR- und Kommunikationschef

Er berichtet direkt an CEO Francesco Siccardi, wie das Unternehmen in einem Communiqué vom Montag mitteilte.

Fava übernimmt die Verantwortung für die Beziehungen zu Investoren, Analysten und Medien sowie für die Nachhaltigkeitsstrategie und die entsprechende Berichterstattung. Mit der Bündelung dieser Bereiche will das Medizinaltechnikunternehmen seine Kommunikation gegenüber Finanzmarkt, Medien und weiteren Anspruchsgruppen vereinheitlichen.

Fava verfügt laut Mitteilung über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Medizinaltechnik- und Finanzbranche. Seit 2011 war er bei Diasorin als Corporate Vice President für Kommunikation, ESG und Investor Relations tätig.

Medacta begründete die Ernennung mit dem weiteren Wachstum des Unternehmens, insbesondere in den USA. Dabei werde eine klare und konsistente Kommunikation mit Investoren und anderen Anspruchsgruppen wichtiger.

Die Medacta-Aktie notiert an der SIX zeitweise 1,06 Prozent stärker bei 114,60 Franken.

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Castel s. Pietro (awp)