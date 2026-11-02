Medacta-Aktie: Mfinity Femoral System kommt auf den US-Markt

Das System bietet verschiedene Implantatoptionen und eine effiziente Instrumentierung für die Hüftendoprothetik.

Erste Operationen ausserhalb der USA fanden im September 2026 in Japan statt, klinische Studien für weitere Zulassungen laufen in Australien und Europa, wie Medacta am Montag mitteilte.

awp-robot/hr

Castel s. Pietro (awp)