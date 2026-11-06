Medacta-Aktie bricht zweistellig ein: Umsatz- und Margenwarnung für 2026

Neu erwartet das Unternehmen ein Umsatzwachstum von rund 9 Prozent zu konstanten Wechselkursen, wie es am Donnerstagabend mitteilte. Bisher war Medacta von einem Plus von 10 bis 14 Prozent ausgegangen.

Auch bei der Profitabilität wird das Unternehmen vorsichtiger. Die bereinigte EBITDA-Marge soll währungsbereinigt nun ungefähr auf dem Niveau von 2025 liegen. Zuvor hatte Medacta eine Verbesserung um etwa 50 Basispunkte in Aussicht gestellt.

Als Grund für die Prognosesenkung nennt Medacta die schwächere Entwicklung des US-Gesundheitsmarktes. Die nach dem ersten Halbjahr erwartete Erholung in der zweiten Jahreshälfte sei ausgeblieben. Die Gewinnung neuer Kunden in den USA verlaufe allerdings weiterhin im Rahmen der Erwartungen.

An den mittelfristigen Zielen für 2024 bis 2027 hält Medacta fest. Demnach soll der Umsatz zu konstanten Wechselkursen jährlich um durchschnittlich 12 bis 15 Prozent wachsen. Gleichzeitig wird gegenüber 2025 eine schrittweise Verbesserung der bereinigten EBITDA-Marge angestrebt.

So reagiert die Medacta-Aktie

Ein allgemeiner Ausverkauf an den Börsen und dann noch eine Gewinnwarnung - das ist für viele Medacta-Anleger zu viel. Sie ziehen die Reissleine und verkaufen zu Wochenschluss die Papiere des Tessiner Orthopädieunternehmens.

Zeitweise sacken die Papiere um 13,96 Prozent auf 106,00 Franken ab. Damit steht im bisherigen Jahresverlauf ein Verlust von rund 30 Prozent zu Buche.

Medacta hatte am Vorabend überraschend eine Gewinnwarnung für das laufende Geschäftsjahr ausgesprochen. Grund dafür ist die schleppende Entwicklung auf dem amerikanischen Gesundheitsmarkt. Dort ist die in der zweiten Jahreshälfte erwartete Erholung ausgeblieben.

Statt mit einem Wachstum von 10 bis 14 Prozent rechnet das Management nun nur noch mit einem Umsatzplus von 9 Prozent. Gleichzeitig dürfte die operative Gewinnmarge stagnieren, statt wie versprochen zu steigen.

Die Gewinnwarnung kommt laut der UBS zu einem ungünstigen Zeitpunkt, da sich die Anleger zuletzt wieder auf eine Erholung im zweiten Halbjahr eingestellt hätten. Das werde in der Folge auch die Gewinnschätzungen der Analysten schmälern. Die ZKB geht davon aus, dass sich die Marktverlangsamung über mehrere Semester ziehen wird.

Die Gründe für die schwächeren Eingriffszahlen in den USA seien dem Firmenchef zufolge noch nicht abschliessend geklärt, berichtet Octavian. Der zuständige Analyst hält aber gleichzeitig fest, dass Medacta in den USA weiterhin Marktanteile gewinne.

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Castel s. Pietro (awp)