Medacta-Aktie bricht dennoch ein: Medacta weist höheren Reingewinn aus

Bereits seit Ende Juli ist der höhere Umsatz bekannt. Der damals erhöhte Ausblick wird nun bestätigt.

Unter dem Strich verbuchte das Unternehmen einen Reingewinn von 29,1 Millionen Euro und damit knapp 14 Prozent mehr als im Vorjahr, hiess es in einer Mitteilung vom Freitag. Der adjustierte Betriebsgewinn (EBITDA) stieg gar um knapp 24 Prozent auf 71,9 Millionen Euro, die Marge lag damit bei 28,2 Prozent nach 27,5 Prozent im Vorjahr.

"Wirksamkeit der Strategie"

Vor allem mit der Margenexpansion ist man bei den Tessinern zufrieden. "Die Margen stiegen trotz unserer Investitionen in die Strukturen, die notwendig waren, um unsere schnelle Expansion zu unterstützen", wurde CEO Francesco Siccardi im Communiqué zitiert. Er sieht dies auch als Beweis für "die Wirksamkeit der Strategie" von Medacta.

Im Laufe des Halbjahres wurden konkret 94 neue Stellen geschaffen, um den Betrieb und den weiteren Ausbau des Vertriebsnetzes in allen Regionen und Geschäftsbereichen zu unterstützen, wie Medacta weiter schrieb.

Erwartungen erreicht

Mit den Resultaten hat Medacta die Analystenerwartungen derweil in etwa erreicht. Auf Stufe EBITDA und bei der entsprechenden Marge wurden sie gemäss AWP-Konsens leicht übertroffen, beim Reingewinn hingegen knapp verfehlt.

Der Umsatz stieg - wie bereits bekannt - im ersten Semester 2023 um 20,8 Prozent auf 255,1 Millionen Euro. Zu konstanten Wechselkursen lag das Plus bei 21,4 Prozent. Da das Unternehmen in Euro bilanziert, leidet es anscheinend nicht so stark unter dem starken Franken wie andere hiesige Firmen.

Das Plus beim Umsatz sei nicht nur das Ergebnis der Entwicklungsstrategie von Medacta, sondern auch dank der Entwicklungen des Marktes erzielt worden. In diesem werde der bisherige Rückstand in einigen Regionen (etwa in Australien und den USA) derzeit allmählich wieder aufgeholt, so Medacta.

Erhöhter Ausblick bestätigt

Den Ausblick für 2023 ändert Medacta nun nicht mehr. Er wurde bereits mit der Präsentation der Umsatzzahlen erhöht. So geht das Unternehmen von einem Umsatzwachstum zwischen 15 und 18 Prozent aus. Zuvor hatte die Spanne noch bei plus 10 bis 13 Prozent gelegen. Die bereinigte EBITDA-Marge soll in etwa auf dem 2022er-Niveau zu liegen kommen.

