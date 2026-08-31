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31.08.2026 06:37:00
Med Life: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Med Life hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.07 RON. Im Vorjahresquartal hatten -0.030 RON je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11.24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 885.9 Millionen RON ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 796.3 Millionen RON in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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