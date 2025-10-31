HomeStreet Aktie 12995498 / US43785V1026
31.10.2025 04:49:45
Mechanics Bancorp Profit Advances In Q3
(RTTNews) - Mechanics Bancorp (MCHB) announced earnings for its third quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line totaled $55.16 million, or $0.25 per share. This compares with $39.94 million, or $0.19 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 72.8% to $255.45 million from $147.87 million last year.
Mechanics Bancorp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $55.16 Mln. vs. $39.94 Mln. last year. -EPS: $0.25 vs. $0.19 last year. -Revenue: $255.45 Mln vs. $147.87 Mln last year.
Nachrichten zu HomeStreet Inc
|Keine Nachrichten verfügbar.