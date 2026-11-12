MEC vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

MEC äusserte sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 97.73 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 78.06 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 7.14 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.60 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch