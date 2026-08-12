MEC: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

MEC präsentierte in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 82.74 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 76.03 JPY je Aktie vermeldet.

MEC hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.47 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 30.28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.96 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch