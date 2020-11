MEBO International a participé pour la troisième fois à la CIIE

SHANGHAI, 7 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Le 5 novembre 2020, la troisième CIIE a été inaugurée en grande pompe à Shanghai. Sous le thème « Un monde régénérateur, un avenir sain », MEBO International a de nouveau participé à l'événement. Cette année marque la troisième CIIE et MEBO International est présent dans l'événement depuis trois années consécutives.

Le stand de MEBO International était situé dans le Hall des équipements médicaux et des produits de santé. Le Hall est le lieu où divers produits et technologies de soins de santé mondiaux font leur première apparition dans le monde, incarnant ici les espoirs et les aspirations des gens à une vie belle et saine. Lors de l'exposition de cette année, MEBO International a présenté ses produits phares, notamment GI Regenerate, qui contient de multiples substances nutritionnelles régénératives et des ingrédients naturels, un complément alimentaire (Glymate) pour l'équilibre glycémique, et MIAGE, une toute nouvelle série de produits de soins pour la peau sans eau, développée sur la base des technologies brevetées du groupe MEBO. De plus, MEBO International s'engage à développer et à promouvoir les prescriptions de médecine traditionnelle chinoise classique dans le monde entier.

En réponse à l'esprit de la CIIE, MEBO International, en intégrant la grande industrie de la santé, a lancé de nouveaux plans stratégiques, travaillant à la construction d'une plateforme commerciale de services diversifiée, reliée au monde entier. Par le biais de la CIIE, MEBO s'est associé au Bay Area Council (BAC) en Californie pour établir une plateforme internationale transfrontalière pour le commerce des services. MEBO International et le BAC ont une base profonde et solide pour la coopération. Les entreprises de l'alliance du BAC contribueront à l'exportation de séries de produits américains de haute qualité, tandis que la force du marché international du MEBO, établie dans plus de 70 pays à travers le monde au cours des 33 dernières années, aidera à sélectionner les produits de haute qualité et à construire une plate-forme commerciale mondiale de services à grande échelle, fournissant des services à guichet unique pour les consommateurs du monde entier.

Ces dernières années, conformément à la tendance croissante de la numérisation, de la mise en réseau et de l'intellectualisation, MEBO a rejoint les plates-formes internationales d'e-commerce transfrontalier telles qu'AliExpress, Shopify, Joybuy.com, etc., et a également créé ses propres boutiques en ligne telles que MEBOSTORE et iMEBO.

En cette ère post-épidémique, le modèle économique mondial connaît de profonds changements. L'ouverture de la CIIE est une nouvelle porte de la Chine qui s'ouvre sur le monde. Lors de ce grand événement, en tant que leader mondial dans le domaine des sciences de la vie régénératives, MEBO International a continuellement contribué au développement de la libéralisation et de la diversification du commerce en se concentrant sur la vie et la santé humaines, et en restant fidèle à sa mission de faire bénéficier le monde.

Le groupe MEBO, fondé en 1987, a établi deux sièges respectivement en Californie, aux États-Unis, et à Pékin, en Chine. Avec la technologie médicale régénératrice pour les brûlures, les plaies et les ulcères comme technologie de base, le groupe MEBO se consacre à la construction d'un réseau d'urgence pour les brûlures, les plaies et les ulcères à travers le monde. Ses produits et sa technologie couvrent aujourd'hui plus de 70 pays et régions du monde entier. En outre, le groupe MEBO a créé de nombreux centres de recherche en médecine régénérative ou en sciences de la vie régénératives en coopérant avec des universités américaines et chinoises, tels que la Harvard Medical School, l'Université de Californie du Sud (USC), Cal State, LA, l'Université de Nankai, l'Université de Shandong, etc., encourageant le développement de la médecine régénérative.

Contact : Tom Tao, taogx@mebo.com

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1327452/CIIE_2020.jpg