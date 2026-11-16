MDB Capital A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

MDB Capital A hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1.56 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.470 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 0.5 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1533.33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0.0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch