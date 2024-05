MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: WACKER CHEMIE-Dividende verringert sich

Bei der Hauptversammlung von MDAX-Titel WACKER CHEMIE am 08.05.2024 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2023 in Höhe von 3.00 EUR je Aktie vereinbart. Das kommt einer Verringerung der WACKER CHEMIE-Dividende um 75.00 Prozent gleich. 596.10 Mio. EUR werden somit insgesamt an Anleger ausgezahlt. Die Gesamtausschüttung ist somit im Vergleich zum Vorjahr um 50.00 Prozent gestiegen.

WACKER CHEMIE-Stockdividendenrendite

Zum XETRA-Schluss ging die WACKER CHEMIE-Aktie am Tag der Hauptversammlung bei 102.65 EUR aus dem Handel. Am heutigen Donnerstag, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf den WACKER CHEMIE-Anteilsschein. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der WACKER CHEMIE-Aktie optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Auszahlung der Aktionärsvergütung an die WACKER CHEMIE-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2023 verzeichnet der WACKER CHEMIE-Titel eine Dividendenrendite von 2.62 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich vermindert, damals betrug sie noch 10.05 Prozent.

Tatsächliche Rendite vs. Kursentwicklung

Innerhalb von 1 Jahr fiel der Kurs von WACKER CHEMIE via XETRA um 27.28 Prozent. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit -25.42 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenauszahlungen in der Peergroup

Im Vergleich mit der Peergroup (BASF, Merck, Bayer) fällt WACKER CHEMIE 2023 hinter den Branchenrivalen zurück. Auch bei der Dividendenrendite schneidet die Dividenden-Aktie nicht so gut ab wie die Konkurrenz. Die führende Dividenden-Aktie in der Peergroup ist BASF mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3.40 EUR und einer Dividendenrendite von 3.40 Prozent.

WACKER CHEMIE-Dividendenvorhersage

Für 2024 prognostizieren FactSet-Analysten eine Senkung der Dividende auf 2.40 EUR. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Verschlechterung auf 2.33 Prozent bedeuten.

Hauptdaten von Dividenden-Aktie WACKER CHEMIE

Die Dividenden-Aktie WACKER CHEMIE gehört dem MDAX an und ist an der Börse aktuell 5.241 Mrd. EUR wert. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von WACKER CHEMIE beträgt aktuell 18.11. Der Umsatz von WACKER CHEMIE belief sich in 2023 auf 6.402 Mrd. EUR. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 6.31 EUR.

