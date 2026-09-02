MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in WACKER CHEMIE von vor 5 Jahren bedeutet

WACKER CHEMIE-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 151.20 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 0.661 WACKER CHEMIE-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 62.10 EUR, da sich der Wert eines WACKER CHEMIE-Anteils am 01.09.2026 auf 93.90 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 37.90 Prozent.

WACKER CHEMIE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4.66 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der WACKER CHEMIE-Aktie fand am 10.04.2006 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des WACKER CHEMIE-Anteils belief sich damals auf 90.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch