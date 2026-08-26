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WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881

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Rentabler WACKER CHEMIE-Einstieg? 26.08.2026 10:02:15

MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in WACKER CHEMIE von vor 3 Jahren bedeutet

MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in WACKER CHEMIE von vor 3 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die WACKER CHEMIE-Aktie Anlegern gebracht.

WACKER CHEMIE
84.19 CHF -0.37%
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Am 26.08.2023 wurden WACKER CHEMIE-Anteile via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die WACKER CHEMIE-Anteile bei 132.10 EUR. Wer vor 3 Jahren 10’000 EUR in die WACKER CHEMIE-Aktie investiert hat, hat nun 75.700 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 25.08.2026 auf 90.05 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6’816.81 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 31.83 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für WACKER CHEMIE eine Börsenbewertung in Höhe von 4.63 Mrd. Euro. Das WACKER CHEMIE-IPO fand am 10.04.2006 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der WACKER CHEMIE-Aktie belief sich damals auf 90.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: WACKER Chemie
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