MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WACKER CHEMIE von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde das WACKER CHEMIE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des WACKER CHEMIE-Papiers betrug an diesem Tag 76.20 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die WACKER CHEMIE-Aktie investiert hätte, hätte er nun 131.234 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 90.60 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’889.76 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 18.90 Prozent angezogen.

WACKER CHEMIE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4.42 Mrd. Euro. Am 10.04.2006 fand der erste Handelstag des WACKER CHEMIE-Papiers an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines WACKER CHEMIE-Anteils auf 90.00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch