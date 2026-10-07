MDAX-Wert TUI-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in TUI von vor einem Jahr angefallen

Das TUI-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 7.69 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1’300.728 TUI-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 06.10.2026 8’988.03 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 6.91 EUR belief. Mit einer Performance von -10.12 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

TUI markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3.41 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch