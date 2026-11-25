Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der TUI-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 35.02 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.855 TUI-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 19.63 EUR, da sich der Wert eines TUI-Papiers am 24.11.2026 auf 6.88 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 80.37 Prozent abgenommen.

TUI markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3.60 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch