MDAX-Wert TUI-Aktie: So viel hätte eine Investition in TUI von vor 5 Jahren gekostet

Heute vor 5 Jahren wurde die TUI-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die TUI-Aktie bei 16.78 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 EUR in die TUI-Aktie investierten, hätten nun 596.112 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 4’222.86 EUR, da sich der Wert eines TUI-Papiers am 25.08.2026 auf 7.08 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 57.77 Prozent verringert.

Insgesamt war TUI zuletzt 3.58 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch