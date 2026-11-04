MDAX-Wert TUI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TUI-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurde die TUI-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 7.05 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die TUI-Aktie investierten, hätten nun 14.180 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 103.23 EUR, da sich der Wert einer TUI-Aktie am 03.11.2026 auf 7.28 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 3.23 Prozent angewachsen.

Alle TUI-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3.75 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch