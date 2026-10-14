MDAX-Wert TUI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TUI-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem TUI-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 4.83 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die TUI-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 20.708 TUI-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des TUI-Papiers auf 6.68 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 138.29 EUR wert. Mit einer Performance von +38.29 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für TUI eine Börsenbewertung in Höhe von 3.38 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch