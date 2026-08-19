MDAX-Wert TUI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TUI von vor 3 Jahren eingebracht

Am 19.08.2023 wurde das TUI-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 6.10 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die TUI-Aktie investiert, befänden sich nun 163.827 TUI-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 18.08.2026 auf 7.04 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’154.00 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 15.40 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von TUI belief sich zuletzt auf 3.63 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch