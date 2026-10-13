TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
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13.10.2026 10:02:21
MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TRATON von vor 5 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die TRATON-Aktie gebracht.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem TRATON-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die TRATON-Anteile bei 21.68 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 461.255 TRATON-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen TRATON-Aktien wären am 12.10.2026 15’525.83 EUR wert, da der Schlussstand 33.66 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 55.26 Prozent angezogen.
TRATON war somit zuletzt am Markt 16.73 Mrd. Euro wert. Die TRATON-Aktie wurde am 28.06.2019 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines TRATON-Papiers auf 27.00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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