MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TRATON von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurde die TRATON-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die TRATON-Aktie an diesem Tag bei 19.03 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 525.486 TRATON-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.11.2026 gerechnet (32.02 EUR), wäre das Investment nun 16’826.06 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 68.26 Prozent zugenommen.

TRATON wurde am Markt mit 15.89 Mrd. Euro bewertet. Die TRATON-Aktie wurde am 28.06.2019 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines TRATON-Anteils auf 27.00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch