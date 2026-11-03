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03.11.2026 10:02:17
MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TRATON von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in TRATON eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren wurde die TRATON-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die TRATON-Aktie an diesem Tag bei 19.03 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 525.486 TRATON-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.11.2026 gerechnet (32.02 EUR), wäre das Investment nun 16’826.06 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 68.26 Prozent zugenommen.
TRATON wurde am Markt mit 15.89 Mrd. Euro bewertet. Die TRATON-Aktie wurde am 28.06.2019 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines TRATON-Anteils auf 27.00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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