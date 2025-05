MDAX-Wert TRATON-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet TRATON Aktionären eine Freude

Bei der Hauptversammlung von MDAX-Papier TRATON am 14.05.2025 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2024 in Höhe von 1.70 EUR je Aktie vereinbart. Damit wurde die TRATON-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 13.33 Prozent aufgebessert. TRATON zahlt Aktionären eine Gesamtausschüttung von 750.00 Mio. EUR. Die Gesamtausschüttung erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich um 114.29 Prozent.

TRATON-Auszahlungsrendite

Am Tag der Hauptversammlung schloss die TRATON-Aktie via XETRA bei einem Wert von 31.94 EUR. Der Dividendenabschlag auf das TRATON-Wertpapier erfolgt am 15.05.2025, dem Ex-Dividende-Tag. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der TRATON-Aktie optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Dividendenauszahlung an die TRATON-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2024 beträgt die Dividendenrendite des TRATON-Anteilsscheins 6.08 Prozent. Damit verringerte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 7.04 Prozent.

TRATON-Aktienkurs im Verhältnis zu tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren ist der TRATON-Kurs via XETRA 144.11 Prozent gestiegen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 307.98 Prozent besser entwickelt als der TRATON-Kurs.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Aktie TRATON

Für 2025 prognostizieren FactSet-Analysten eine Verringerung der Dividende auf 1.50 EUR. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 4.97 Prozent abnehmen.

Kerndaten der TRATON-Aktie

Die Marktkapitalisierung des MDAX-Unternehmens TRATON steht aktuell bei 15.970 Mrd. EUR. Das KGV von TRATON beträgt aktuell 4.98. Der Umsatz von TRATON belief sich in 2024 auf 47.473 Mrd. EUR. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 5.61 EUR.

Redaktion finanzen.ch