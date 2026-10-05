thyssenkrupp Aktie 412006 / DE0007500001
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05.10.2026 10:02:19
MDAX-Wert thyssenkrupp-Aktie: So viel Verlust hätte eine thyssenkrupp-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in thyssenkrupp gewesen.
thyssenkrupp-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 16.22 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6.165 thyssenkrupp-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 02.10.2026 auf 14.01 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 86.34 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 13.66 Prozent gleich.
thyssenkrupp wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8.72 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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