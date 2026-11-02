MDAX-Wert thyssenkrupp-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in thyssenkrupp von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurde die thyssenkrupp-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 13.83 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die thyssenkrupp-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 72.283 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 30.10.2026 auf 12.02 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 868.48 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 13.15 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete thyssenkrupp eine Marktkapitalisierung von 7.48 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch