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|thyssenkrupp-Investition im Blick
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02.11.2026 10:02:26
MDAX-Wert thyssenkrupp-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in thyssenkrupp von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in thyssenkrupp-Aktien gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurde die thyssenkrupp-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 13.83 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die thyssenkrupp-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 72.283 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 30.10.2026 auf 12.02 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 868.48 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 13.15 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete thyssenkrupp eine Marktkapitalisierung von 7.48 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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