MDAX-Wert thyssenkrupp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in thyssenkrupp von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Trades thyssenkrupp-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen thyssenkrupp-Anteile letztlich bei 7.90 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die thyssenkrupp-Aktie investierten, hätten nun 12.661 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 195.11 EUR, da sich der Wert eines thyssenkrupp-Papiers am 11.09.2026 auf 15.41 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 195.11 EUR, was einer positiven Performance von 95.11 Prozent entspricht.

Am Markt war thyssenkrupp jüngst 9.59 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch